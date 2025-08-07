Bigastro celebra sus fiestas en honor a San Joaquín con una programación variada y para todas las edades
La coronación de la Corte de este viernes marca el inicio de las fiestas patronales de Bigastro. El sábado se celebrará el Chupinazo y el Molino Summer Festival para continuar con los actos hasta el 16 de agosto, festividad de San Joaquín
🎤 En el programa 'Más de uno' de Onda Cero Vega Baja, el edil de Fiestas, Manuel Giménez destaca otras actividades como el Grand Prix, ‘El Tío del Tractor', el desfile del agua, la charamita y las carretillas. La alcaldesa, Teresa Belmonte, ha resaltado la relevancia que tiene San Joaquín en la localidad