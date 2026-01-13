Benejúzar te invita a celebrar este fin de semana su Medio Año Festero y a asistir al concierto 'Luz de Humildad'
👉 El municipio de Benejúzar vivirá su Medio Año Festero este sábado con numerosos actos entre los que destaca el Desfile de Comparsas de Moros y Cristianos. Y el domingo se celebrará el concierto 'Luz de humildad' a beneficio de la Hermandad de La Sentencia a cargo de la Agrupación Musical Señor del Monte de Guardamar
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el alcalde de la localidad, Vicente Cases y el portavoz de la Hermandad, Roberto Cases, han anunciado estas actividades