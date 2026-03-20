Bárbara Soler, portavoz municipal y secretaria de los socialistas torrevejenses, repasa y valora la actualidad local y comarcal

Entre los asuntos que repasamos hoy con Bárbara Soler destacamos el retraso en la urbanización de La Hoya, donde siguen pendientes las viviendas sociales del Plan Vive. También destacamos la adjudicación del nuevo servicio de transporte urbano a Avanza Movilidad Levante, mientras el Ayuntamiento perfila el futuro estacionamiento regulado en la ciudad.

Torrevieja afronta la Semana Santa en plena fase de obras, a la vez que continúa pendiente la apertura —a finales de abril o principios de mayo— del Centro de Ocio Paseo del Mar en el puerto. En cuanto a Sanidad, siguen las quejas ciudadanas por la presión asistencial y los retrasos en atención.

En Educación, hablamos de las futuras obras de rehabilitación del IES Las Lagunas, la continuidad de centros en prefabricadas y el aumento de alumnado sobrevenido. Además, CCOO alerta de que la propuesta de arreglo escolar de Conselleria contempla suprimir una unidad de Infantil en el CEIP Habaneras, pese a que el curso pasado varias familias se quedaron sin plaza, denunciando lo que el sindicato llama “recortes silenciosos”.

Por último, cabe destacar la concentración que organizan varios colectivos sociales para mañana sábado en Torrevieja para mostrar su rechazo a la escalada militar en Oriente Medio.