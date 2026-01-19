ÓPERA
La Asociación de la ópera 'La leyenda de Torrevieja' presenta este sábado la antología basada en la fábula de la Bella Lola
👉El Palacio de la Música de Torrevieja acoge este sábado 24 de enero la representación de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja', compuesta por el tenor y pianista, Roberto Guardia junto a Rubén Álvarez.
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', como presidente y vicepresidenta de la Asociación de la Ópera de Torrevieja, Roberto Guardia y Pilar Trincado, ofrecen los detalles del evento
Pedro J. Llorach
Torrevieja |