La Asociación de la ópera 'La leyenda de Torrevieja' presenta este sábado la antología basada en la fábula de la Bella Lola

👉El Palacio de la Música de Torrevieja acoge este sábado 24 de enero la representación de la ópera 'La Leyenda de Torrevieja', compuesta por el tenor y pianista, Roberto Guardia junto a Rubén Álvarez.

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', como presidente y vicepresidenta de la Asociación de la Ópera de Torrevieja, Roberto Guardia y Pilar Trincado, ofrecen los detalles del evento

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

