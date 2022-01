La Asociación ofrece su colaboración para mejorar el proyecto de restauración medioambiental

La AVV Guardamar Playa, representada por su secretario D. Manuel López desea contactar coneste medio, ONDA CERO, por alusiones y en respuesta a las declaraciones vertidas por el Alcalde de Guardamar José Luís Sáez sobre esta asociación, mi persona y sus manifestaciones al respecto de la tala de la pinada de Guardamar.

Nos solicita que hablemos con RIGOR y que deberíamos habernos interesado antes por este proyecto, poniendo como ejemplo la presentación del mismo en la Casa Cultura de Guardamar hace ya años. Yo, personalmente, estuve presente en aquella presentación y tomé buena nota de lo que decía el proyecto. Presente el Alcalde, el YA DIMITIDO CONCEJAL DE MEDIO AMBIENTE, y otros cargos.

Tanto es así, que al ver la barbaridad que se proponía hice una intervención en la misma. Lo primero que se hizo fue apagar las cámaras para que mi intervención no fuera grabada. Emitimos una nota de prensa alertando de la grave equivocación que suponía este proyecto.

NADIE NOS HIZO CASO.

https://www.elmundo.es/comunidadvalenciana/alicante/2019/05/02/5cc31e16fdddff98968b4672.html

2. Solicita el Alcalde que estudiemos el proyecto completo para ser rigurosos. El Documento facilitado por el Alcalde es solo la MEMORIA y su Parte I.

Hemos tenido que acudir a una Plataforma diferente de documentación pública para poder acceder al PROYECTO ÍNTEGRO, que no es el que ha compartido.

3. Han salido publicadas declaraciones del DECANO DEL COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES, así como del COLEGIO DE INGENIEROS AGRÍCOLAS reunidos en Asamblea para tratar este tema, denunciando lo equivocado de este proyecto y con acusaciones muy serias de incumplimiento del mismo.

https://twitter.com/EdRojasBr/status/1484178085515722752

https://www.informacion.es/vega-baja/2022/01/22/colegio-ingenieros-tecnicos-agricolastacha-guardamar-elche-61852743.html

A la pregunta directa de este medio ONDA CERO a nuestro Alcalde sobre la denuncia de los profesionales, no ha dedicado ni una sola palabra. NO RESPONDE A LAS GRAVES ACUSACIONES QUE SE HAN VERTIDO SOBRE LA RETIRADA DE PINOS VIVOS PARA BIOMASA Y EL DESTINO DE

ESOS CONTENEDORES.

No podemos sino remitirnos a ellos. Nosotros estamos usando la información publicada para continuar nuestra investigación

4. No podemos consentir utilice “la ignorancia no tiene límites” al referirse a nosotros y al equipo profesional que hemos formado. Como él mismo reconoce habla “de titulares”, sin parece ser, haberse sentado a leer lo que se hace en nuestro municipio.

El proyecto parte de una concepción histórica y técnica errónea. Llevamos más de una década estudiando este lugar del litoral un equipo multidisciplinar de profesionales (bióloga, ingenieros, abogados, profesionales del mar…) y luchando contra los constantes intentos de que el resultado de nuestro trabajo no salga a la luz. A MODO DE RESUMEN:

- el sistema ambiental de esta zona ORIGINAL Y DADO POR LA NATURALEZA NO ES DE DUNA. Es de árboles. Allí hubo bosque hasta el siglo XVIII. Es la deforestación como explotación maderera la que convierte ARTIFICIALMENTE Y POR OBRA DEL HOMBRE, aquello en un lugar sin árboles.

Ello implica facilidad total para que los aportes del Segura de sedimentos conviertan aquello en duna litoral que enterraba al pueblo. Al reponer los pinos Mira, SE VUELVE A SU ESTADO ORIGINAL.

La duna no cumple con la definición de la Ley de Costas. El nombre del LIC no responde a su naturaleza original arbórea. Como ellos mismos reconocen en una nota de prensa, en Viveros YA NO HAY NINGUNA DUNA NATURAL SINO LODOS DEL PUERTO.

- Los datos sobre el agua anual que necesita un pino según el estudio son 250mm. Y esto es parcial, los pinos sobreviven sin problema con 200 e incluso 150mm. Así está sobradamente documentado, Y ASÍ SIGUEN EXISTIENDO EN TODO NUESTRO TERRITORIO.

- Los datos sobre lluvia usados por el estudio para negar la replantación con pinos están sesgados. Reconoce el estudio solo usar los de los últimos 10 años, que además reconoce que han sido de sequía extrema. Y aún así, la media que cita es de 247.14mm.

Es decir, por menos de 3mm al año respecto a 250mm y en un periodo de excepcional sequía, se prueba que no es posible repoblar con pinos.

En cambio, sí que se prevé EL RIEGO PARA ESPECIES ARBUSTIVAS SEMIDESÉRTICAS. Incomprensible.

- La previsión del proyecto de lluvias futuras en 2016 se basa en predicciones globales y del IPCC QUE NO SE HAN CUMPLIDO. Consultados los datos de AEMET y de la Confederación Hidrográfica, los datos de lluvia desde entonces ARROJAN UNA CANTIDAD DE AGUA CAIDA MUY SUPERIOR A LA MÍNIMA QUE NECESITAN LOS PINOS. Así respectivamente:

- en 2018: 356.4mm

- en 2019: 517.8mm

- en 2020: 259.4mm

- en 2021: 357.2mm

- en 2016-17: 405mm ¡YA EN EL PERIODO DEL ESTUDIO!

- en 2017-18: 235mm

- en 2018-19: 550mm

- en 2019-20: 300mm

- en 2020-21: 286.2mm

- La mención al descenso de la capa freática no viene avalada por ni un solo dato en el proyecto. Nosotros sí hemos al estudio específico que existe al respecto de las dunas de Guardamar y es claro y literal que no es como lo ha descrito. Sí hay agua y humedad superficial en la zona de las raíces de los pinos.

- El problema no es el descenso de la capa freática, ES LA SALINIZACIÓN DE TODO EL ECOSISTEMA POR LA CERCANÍA ANÓMALA DEL MAR. Así lo menciona el proyecto en numerosas ocasiones. Así lo reconoce el estudio que el PROPIO AYUNTAMIENTO DE GUARDAMAR TIENE y que no han enseñado a la Generalitat, puesto que no se menciona como referencia.

Tampoco menciona el proyecto los PROPIOS ESTUDIOS DE LA GENERALITAT SOBRE LA REGRESIÓN COSTERA.

Tampoco existe coordinación con Costas sobre su PROPIO ESTUDIO PARA DEJAR QUE EL MAR AVANCE LIBREMENTE SOBRE LA PINADA.

Tampoco se mencionan las diversas publicaciones que establecen sin género de dudas y desde hace décadas que la regresión litoral trae causa del río Segura: falta de aportes y espigón sin estudio de impacto ambiental.

Tampoco se menciona el DICTAMEN DE LA COMISIÓN DE ESTUDIO DE LA GENERALITAT SOBRE LAS INUNDACIONES Y LA DANA en que queda perfectamente reconocido GRACIAS A NUESTRA COMPARECENCIA EN LA MISMA.

La fecha de inicio del declive del pinar, dice el proyecto, corresponde absolutamente con el deterioro litoral y regresión costera, esto es, los primeros años 90.

- el dato sobre la longevidad de los pinos inferior a 150 años, es sesgado. Esa longevidad lo es solo en las peores condiciones posibles. Y aún quedarían 30 años. Y siempre que no hagamos nada por cuidarlos.

- Y olvida que sí hay pinos jóvenes que sobreviven, con porcentajes superiores al 50% en replantaciones pasadas como ha hecho la Generalitat. Y a pesar de numerosos SABOTAJES al arrancarlos como se ha denunciado en redes.

- Se talan 11.112 pinos. Y más de 35.000 desde hace años. Eso son más de 46.000 pinos

arrancados.

Solo se plantan 4.288, que lo es solo de pino carrasco, SOLO A LOS LADOS DE LOS CAMINOS, y en combinación con ciprés y arbustos.

Con estos datos, y vista la INSISTENCIA CONSTANTE Y LITERAL DEL PROYECTO para transformar la pinada en un paisaje arbustivo tipo Almería (es literal) no podemos conformarnos y quedar callados.

5. Nos sorprende que se refiera a esta Asociación de Vecinos formada por 100 familias de toda índole como un “grupo de poder” con “largos tentáculos”. Casi nos sentimos halagados. La reacción social es evidente. Prueba es que siendo un Alcalde que a diario nos informa mediante Facebook y redes de cualquier tipo de actividad del Consistorio (pintar un paso de cebra o arreglar una farola) NO HA HECHO NI UNA SOLA PUBLICACIÓN DE SEGUIMIENTO DEL MAYOR PROYECTO LLEVADO A CABO EN ESTE PUEBLO EN DÉCADAS.

NUESTRO LLAMAMIENTO HA SIDO A TODAS LAS FUERZAS POLÍTICAS Y PROFESIONALES POSIBLES. A TODAS SIN EXCEPCIÓN. DESDE PODEMOS A VOX, PASANDO POR IU, CIUDADANOS, PARTIDO POPULAR O VOX. A TODAS. NUESTRA ASOCIACIÓN ES APOLÍTICA, REPRESENTANDO A FAMILIAS DE TODA ÍNDOLE Y VOTO. NO VAMOS A RECHAZAR LA AYUDA DE NINGUNA DE ELLAS SI ES PARA DENUNCIAR ESTE GRAVE PROBLEMA, Y A TODAS OFRECEMOS LOS DATOS Y COLABORACIÓN.

ESTAMOS TOTALMENTE DE ACUERDO EN LA NECESIDAD DE ACTUACIÓN SOBRE LA PINADA Y EN EL OLVIDO DE LAS ADMINISTRACIONES VARIADAS DURANTE DÉCADAS. AHÍ ENCONTRARÁ NUESTRO APOYO.