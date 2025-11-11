La Asociación Cultural Columba de San Isidro invita a visitar la exposición sobre los pueblos de colonización
👉 Bajo el título de 'Pueblos de colonización. Cuando la tierra te rechaza', la Asociación Cultural Columba expone documentos, fotografías y planos arquitectónicos que ilustran el inicio de los pueblos de colonización en la zona del Saladar, como el Realengo y San Isidro
👉 En 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de Columba, José Manuel Cartagena presenta una exposición que se puede visitar sábados y domingos de este mes en el Centro Cívico y Social de San Isidro