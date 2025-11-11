Exposición

La Asociación Cultural Columba de San Isidro invita a visitar la exposición sobre los pueblos de colonización

👉 Bajo el título de 'Pueblos de colonización. Cuando la tierra te rechaza', la Asociación Cultural Columba expone documentos, fotografías y planos arquitectónicos que ilustran el inicio de los pueblos de colonización en la zona del Saladar, como el Realengo y San Isidro

👉 En 'Más de uno' Vega Baja, el presidente de Columba, José Manuel Cartagena presenta una exposición que se puede visitar sábados y domingos de este mes en el Centro Cívico y Social de San Isidro

Pedro J. Llorach

San Isidro |

José Manuel Cartagena. Presidente Asociación Cultural Columba
José Manuel Cartagena. Presidente Asociación Cultural Columba | Onda Cero Vega Baja
La Asociación Cultural Columba de San Isidro invita a visitar la exposición sobre los pueblos de colonización
La Asociación Cultural Columba de San Isidro invita a visitar la exposición sobre los pueblos de colonización | Asociación Cultural Columba
PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer