Así llega 'La estrella del sur' a Hurchillo. La canción de los escolares que cantará y bailará la pedanía el domingo 14 de diciembre
👉 La magia de la música llega a los corazones de los vecinos de Hurchillo con el villancico grabado por alumnos del colegio público 'Manuel Riquelme'. El próximo domingo 14 serán los padres y vecinos quienes saldrán a las calles de la pedanía oriolana para interpretar 'La estrella del sur'
🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, el director del colegio, Joaquín Marzá, ha relatado cómo surgió la idea y se realizó la grabación