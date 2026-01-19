RESIDENCIA ORIOL

La AMPA Oriol mantendrá sus acciones a nivel político y ciudadano con el objetivo de acelerar las obras de la residencia

👉 La Generalitat Valenciana ha anunciado la licitación de las obras de rehabilitación del antiguo asilo de Orihuela para albergar la residencia Oriol que acogerá a una treintena usuarios, desplazados de forma provisional a Torrevieja desde 2019

🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Oriol, Antonio Trujillo, valora positivamente la noticia pero anuncia que mantendrán las acciones para intentar acelerar las obras

Pedro J. Llorach

Orihuela |

Protesta AMPA Oriol en valencia
Protesta AMPA Oriol en valencia | AMPA Oriol
