La AMPA Oriol mantendrá sus acciones a nivel político y ciudadano con el objetivo de acelerar las obras de la residencia
👉 La Generalitat Valenciana ha anunciado la licitación de las obras de rehabilitación del antiguo asilo de Orihuela para albergar la residencia Oriol que acogerá a una treintena usuarios, desplazados de forma provisional a Torrevieja desde 2019
🎤 En el programa 'Más de uno Vega Baja', el presidente de la Asociación de Madres y Padres de Alumnos (AMPA) Oriol, Antonio Trujillo, valora positivamente la noticia pero anuncia que mantendrán las acciones para intentar acelerar las obras