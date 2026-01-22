FITUR 2026

Almoradí refuerza su proyección turística con tradición, gastronomía y cultura como ejes estratégicos

🎤 Nuestro compañero Pedro J. Llorach tiene oportunidad de charlar en la feria con la alcaldesa de Almoradí, María Gómez, y los concejales de Turismo, José Antonio Latorre, y Fiestas, José María Pertusa 🔝 Almoradí se presenta en FITUR como sede del XXXIII Encuentro Provincial de Cofradías y Hermandades de Semana Santa de Alicante, un reconocimiento al trabajo de medio siglo de sus cofradías y hermandades. La agenda incluye también la presentación de una nueva edición del Congreso Nacional de la Alcachofa y la promoción del Museo del Terremoto con nuevo material audiovisual