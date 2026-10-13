Almoradí: punto de encuentro para especialistas y responsables de emergencias con motivo de la Jornada de Concienciación ante el Riesgo Sísmico

Almoradí se convertirá este miércoles 14 de octubre en punto de encuentro para especialistas, responsables de emergencias y ciudadanía con motivo de la Jornada de Concienciación ante el Riesgo Sísmico en la Comunitat Valenciana, que se celebrará en el Auditorio Municipal, a partir de las 9:30 horas, bajo el lema «Cómo convivir con el riesgo sísmico: prevención, preparación y resiliencia».

El encuentro, organizado por la Dirección General de Innovación en Emergencias de la Conselleria de Emergencias e Interior de la Generalitat Valenciana, en colaboración con el Ayuntamiento de Almoradí, reunirá a representantes de organismos científicos, universidades, administraciones públicas y servicios de emergencias para abordar cómo mejorar el conocimiento de los terremotos, prevenir sus consecuencias y preparar a la población ante una posible emergencia.

La elección de Almoradí como sede adquiere especial relevancia por su trayectoria en materia de prevención. El municipio cuenta con un Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico (PAM-SIS), aprobado por unanimidad en el Pleno municipal de marzo de 2023, que establece la organización, los procedimientos y los recursos necesarios para responder ante una emergencia de estas características.

Esta planificación, que ha servido de referencia para otros municipios, refleja el compromiso de Almoradí con la seguridad de sus vecinos y con la necesidad de anticiparse a los riesgos naturales propios de nuestro territorio.

Un municipio marcado por el terremoto de 1829

La celebración de esta jornada tiene también un profundo significado histórico. El 21 de marzo de 1829, uno de los terremotos más destructivos registrados en España arrasó Almoradí y afectó gravemente a numerosos municipios de la Vega Baja. La tragedia obligó a reconstruir prácticamente por completo la población siguiendo un nuevo trazado urbano diseñado por el ingeniero José Agustín de Larramendi, con calles amplias y viviendas de una sola planta, concebidas para reducir los riesgos ante futuros movimientos sísmicos.

Casi dos siglos después, aquella experiencia sigue formando parte de la identidad de Almoradí y de su compromiso con la prevención. Precisamente, uno de los espacios que mejor representa esta labor de memoria y divulgación es el Museo del Terremoto de Almoradí, ubicado en una vivienda original de la reconstrucción posterior a 1829. A través de una experiencia inmersiva, el museo permite conocer las consecuencias del seísmo, la vida de sus supervivientes y el proceso de reconstrucción, al tiempo que contribuye a sensibilizar sobre los riesgos naturales.

Especialistas, experiencias reales y exhibición de rescate

El programa contará con la participación de profesionales del Instituto Geográfico Nacional, la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, TRAGSATEC, el Institut Cartogràfic Valencià, el Instituto Valenciano de la Edificación, la Universidad de Alicante y el Consorcio Provincial de Bomberos de Alicante, entre otros organismos.

Las intervenciones abordarán la peligrosidad sísmica en la Comunitat Valenciana, los planes de emergencia, la vulnerabilidad de los edificios, los sistemas de vigilancia y las herramientas disponibles para gestionar este tipo de situaciones.

Uno de los momentos destacados llegará a las 12:00 horas, con la ponencia de Víctor Rodríguez Pertusa, del Ayuntamiento de Almoradí, dedicada al Plan de Actuación Municipal frente al Riesgo Sísmico y a la importancia de la divulgación a través del Museo del Terremoto.

La jornada permitirá también conocer las lecciones aprendidas del terremoto de Lorca de 2011, de la mano de M.ª Fernanda Arbaizar, de la Región de Murcia, así como experiencias internacionales de intervención en emergencias. Como cierre, entre las 17:10 y las 18:00 horas, está prevista una exhibición de búsqueda y rescate a cargo de la ONG Intervención, Ayuda y Emergencias (IAE), que permitirá conocer de cerca algunas de las técnicas empleadas en situaciones de catástrofe.