BREVA DE ALBATERA

Albatera impulsa su producto estrella con el Corte de la Breva a cargo de la chef Aurora Torres y sus VIII Jornadas Gastronómicas

👉Albatera vuelve a poner en valor uno de sus productos más emblemáticos con el acto del primer corte de la breva y de las VIII Jornadas Gastronómicas que se celebran este fin de semana, iniciativas que dan la bienvenida a la nueva campaña de este apreciado producto.

🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos con la alcaldesa de Albatera, Ana Serna sobre este evento y su repercusión para la localidad

Pedro J. Llorach

Albatera |

Albatera impulsa su producto estrella con el Corte de la Breva a cargo de la chef Aurora Torres y sus VIII Jornadas gastronómicas
Albatera impulsa su producto estrella con el Corte de la Breva a cargo de la chef Aurora Torres y sus VIII Jornadas gastronómicas | Ayuntamiento de Albatera
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