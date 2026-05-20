Albatera impulsa su producto estrella con el Corte de la Breva a cargo de la chef Aurora Torres y sus VIII Jornadas Gastronómicas
👉Albatera vuelve a poner en valor uno de sus productos más emblemáticos con el acto del primer corte de la breva y de las VIII Jornadas Gastronómicas que se celebran este fin de semana, iniciativas que dan la bienvenida a la nueva campaña de este apreciado producto.
🎙️ En el programa 'Más de uno' Vega Baja, hablamos con la alcaldesa de Albatera, Ana Serna sobre este evento y su repercusión para la localidad