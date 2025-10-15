Día del Duelo Perinatal

'Alas de luz', el eterno recuerdo para las familias que sufren la muerte de su bebé

👉 El 15 de octubre se celebra el Día Internacional del Duelo Perinatal y Neonatal para concienciar y visibilizar lo que significa la muerte de un bebé durante el embarazo o en su primer año de vida

🎤 En 'Más de uno' Vega Baja, conocemos más del proyecto 'Alas de luz' de la fotógrafa oriolana Rocío Loino, acompañando a familias que han tenido que despedirse de su bebé demasiado pronto y ofreciendo un recuerdo eterno

Pedro J. Llorach

Orihuela |

