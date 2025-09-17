DÍA MUNDIAL DEL ALZHEIMER

AFA Torrevieja visibiliza la enfermedad de Alzheimer con actividades sociales, de convivencia y deportivas

👉 Este 21 de septiembre se conmemora el Día Mundial del Alzheimer con el lema 'Igualando derechos'. El objetivo es que las personas enfermas no sean excluidas ni discriminadas y reciban una atención sanitaria y social de calidad.

🎤 Hoy conocemos en 'Más de uno' Vega Baja cómo se celebra esta conmemoración y el trabajo de la Asociación de Familiares de enfermos de Alzheimer, AFA Torrevieja, con su directora, Lidia Navarro y su coordinadora, Gema Negrete.

Pedro J. Llorach

Torrevieja |

Gema Negrete y Lidia Navarro
Sede de AFA Torrevieja en Avda. Estación
