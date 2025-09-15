DÍA DEL ALZHEIMER

AFA Bigastro comienza sus actividades para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer

👉 La Asociación de Familiares de Enfermos de Alzheimer 'Acuérdate de mí' de Bigastro ha iniciado este lunes los actos para conmemorar el Día Mundial del Alzheimer. Con el lema 'Recordar es vivir' se busca sensibilizar sobre la realidad de las personas enfermas y de las familias cuidadoras.

🎤 La presidenta de la Asociación, Patrocinio Hernández, ha comentado los actos y la situación del centro en el programa 'Más de uno' Vega Baja.

Onda Cero Vega Baja

Bigastro - Vega Baja |

AFA Bigastro conmemorar el Día Mundial del Alzheimer
AFA Bigastro conmemorar el Día Mundial del Alzheimer | AFA Bigastro
