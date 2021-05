Además de la mejora de esta vía, la Diputación Provincial de Alicante ha ejecutado el drenaje de la CV-923 que va desde Arneva a la Comunidad de Murcia. “Dentro del Desarrollo Rural también trabajamos para facilitar la comunicación entre núcleos de población del mundo rural. Puede ser de una manera eficiente y ecológica cumpliendo con alguno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible como es el caso de los carriles bici que también hemos solicitado a Diputación. Ahora mismo tenemos el carril bici que va desde Orihuela a Montepinar, cuya primera fase ha adjudicado ya el Ayuntamiento, que llega hasta la rotonda de la antigua CV-870 y desde esa rotonda hasta la entrada a la urbanización se va a hacer cargo la Diputación Provincial de Alicante”, ha aclarado el concejal de Desarrollo Rural.

Otro de los tramos, que ya se está ejecutando, desde la legislatura pasada, y que está en fase de expropiación de terrenos es el carril bici de la CV-930 de Hurchillo a Bigastro. “Es un camino tortuoso muy frecuentado por ciclistas. Además, vamos a suavizar las curvas y mejorar los accesos al CP de Hurchillo. Destaca también la comunicación de la CV-921, Arneva-Orihuela, que también es competencia de la Diputación de Alicante y, por supuesto comunicar, Arneva con Hurchillo en la CV-923 de manera que podamos tener un circuito de unos 11 km entre Orihuela-Arneva/ Arneva-Hurchillo/ Hurchillo-Orihuela y facilitar también nuestra comunicación con el municipio de Bigastro”, ha matizado Valverde.

Por su parte, Alejandro Morant ha anunciado que “el proyecto de Hurchillo está muy avanzado y se han iniciado los trámites de expropiación que son los más lentos hasta alcanzar un justiprecio. También consideramos que las condiciones físicas del territorio de la Vega Baja son aptas para ir promocionando y generando estos carriles de comunicación en estas zonas de la huerta. Asumo el compromiso y me voy con las anotaciones de las necesidades que todavía no están en marcha pues el compromiso de la Diputación, y de su presidente, con la Vega baja es latente en muchos aspectos y estamos aquí para atender las peticiones, no solamente del equipo de Gobierno sino también de los ciudadanos que al final son a quienes tenemos que dar respuesta”.

En este sentido, el concejal de Infraestructuras, Ángel Noguera, ha agradecido a la Diputación de Alicante el que siempre “nos dé respuesta inmediata cuando se la solicitamos. Darle las gracias, en especial, a su presidente, Carlos Mazón, ya que en la Dana fueron los que primero nos ayudaron y no dejaron de trabajar por solucionar todas las problemáticas que estamos teniendo con el dinero que no nos llega de las demás administraciones”.

Finalmente, el alcalde de Orihuela también ha agradecido el apoyo permanente que presta la Diputación de Alicante. “Orihuela es un municipio muy complejo y necesitamos una atención especial. En el caso de donde estamos, la pedanía de La Murada quiero resaltar las mejoras que se estamos haciendo como la iluminación del campo de fútbol, la sala multiusos del colegio o el arreglo de las calles. Para nosotros tiene una gran importancia este tipo de trabajos que, en definitiva, son logros para mejorar la vida de nuestros vecinos y, en este caso, toca especialmente los de La Murada”.

La carretera CV-871 cuenta con una calzada única y un carril por sentido, que comunica la zona Mos del Bou en Albatera con la pedanía oriolana de La Murada. El tramo de la carretera afectado por las obras discurre por los términos municipales de Orihuela, Callosa de Segura y Granja de Rocamora.