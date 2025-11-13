El UMH Orihuela Rugby ganó 18-14 al Edetrans/Montcada B de Valencia

El sábado 8 de noviembre por la tarde, el equipo sénior del UMH Orihuela Rugby disputó un intenso encuentro frente al Edetrans/Montcada B C.R. de Valencia en el campo de rugby de la Universidad Miguel Hernández, correspondiente a una nueva jornada de la 3ª Territorial – Zona Sur de la Federación de Rugby de la Comunidad Valenciana.

El fuerte viento fue protagonista durante todo el encuentro, complicando especialmente los lanzamientos a palos tanto en las transformaciones como en los penaltis.

Durante la primera parte, el conjunto oriolano dominó el juego y dispuso de varias oportunidades para ensayar, pero el equipo valenciano mostró una defensa sólida. Aun así, el UMH Orihuela Rugby logró irse al descanso con un marcador favorable de 13-0.

En la segunda mitad, el partido se equilibró. Aunque los locales intentaron ampliar su ventaja, no lograron concretar sus oportunidades. Al minuto 27, el marcador señalaba 13-7 a favor del UMH.

Dos tarjetas amarillas consecutivas dejaron al equipo oriolano con trece jugadores sobre el campo durante diez minutos, circunstancia que aprovechó el conjunto visitante para darle la vuelta al marcador y ponerse por delante al filo del tiempo reglamentario.

Sin embargo, con la reincorporación de los dos jugadores sancionados, el UMH Orihuela Rugby protagonizó un ataque decisivo en los últimos instantes, consiguiendo un ensayo sin transformación que dejó el resultado final en 18-14.

En los segundos finales del encuentro, ambos equipos recibieron una tarjeta amarilla más, aunque estas no afectaron al resultado.

Como marca la tradición, el partido concluyó con un tercer tiempo compartido entre jugadores, familiares y aficionados, en un gran ambiente de deportividad y compañerismo.

El próximo encuentro del UMH Orihuela Rugby será el sábado 15 de noviembre a las 19:00 horas, frente al Akra Bárbara Emerging, en el campo de rugby de Alicante.

EL ORIHUELA CF DECLARA DÍA DEL CLUB SU PARTIDO ANTE EL RAYO VALLECANO B

Por otro lado, el Orihuela CF ha declarado Día del Club su partido ante el Rayo Vallecano B que se jugará este sábado a las 19:00 horas en Los Arcos, dentro de la undécima jornada de Segunda RFEF, por lo que los abonados tendrán que pasar por taquilla.