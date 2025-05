Torrevieja y Pilar de la Horadada serán sedes en junio del XXXI Campeonato Nacional de Fútbol Médico

La Costa Blanca volverá a convertirse en epicentro del deporte médico con la celebración del Campeonato Nacional de Fútbol Médico, que este año celebra su 31ª edición del 12 al 14 de junio en las localidades de Torrevieja y Pilar de la Horadada.

La presentación de este trigésimo primer campeonato médico ha corrido a cargo de la concejala de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, Diana Box; el presidente Comité Organizador XXXI Campeonato Nacional de Fútbol Médico, Jesús Mesones; y el director Médico de Quirón Torrevieja (proveedor médico oficial del campeonato), Carlos Yago. Asimismo, han asistido a la presentación usuarios del centro ADIEM de Torrevieja, que participarán como voluntarios en este evento.

Este evento deportivo reunirá a más de 500 médicos procedentes de distintas provincias, competirán 24 equipos (18 de fútbol 11 y 6 de fútbol 7), con la representación de 20 ciudades españolas.

La Ciudad Deportiva de Torrevieja y las instalaciones deportivas de Pilar de la Horadada serán las sedes principales del campeonato, acogiendo de forma conjunta los partidos de esta edición. Se trata de una competición que va más allá del fútbol: una cita consolidada que une salud, deporte, ciencia y convivencia en un entorno privilegiado. Este campeonato cuenta con el máximo apoyo de las concejalías de Deportes de los Ayuntamientos de Torrevieja y Pilar de la Horadada, así como del Hospital Quirón Salud deTorrevieja, que actuará como proveedor médico oficial del evento. Por su parte, el Centro Comercial Habaneras será sede lúdica oficial del Campeonato y el espacio idóneo para los momentos de ocio y avituallamiento de los jugadores. Además, son muchas las empresas, entidades y colectivos locales que se han sumado como colaboradores para hacer posible esta cita deportiva de primer nivel.

El Dr. Jesús Mesones, presidente del comité organizador, ha destacado que “este campeonato representa una oportunidad única de cohesión entre profesionales de la medicina a través del deporte. Torrevieja y Pilar de la Horadada nos ofrecen el entorno perfecto para celebrar esta edición con calidad, compromiso y calidez humana”.

Por su parte, Diana Box, concejala de Deportes del Ayuntamiento de Torrevieja, ha subrayado que “Torrevieja está preparada para acoger eventos deportivos de gran escala como este, que combinan salud y turismo, y nos proyectan como destino deportivo de referencia a nivel nacional e internacional”.

Además de los encuentros deportivos, los participantes podrán disfrutar de propuestas paralelas de ocio y actividades sociales, así como de un evento de clausura con entrega de trofeos, que se celebrará el sábado 14 de junio y pondrá el broche final a esta fiesta del deporte y la medicina. El ganador de este XXXI Campeonato Nacional de Fútbol Médico disputará el Mundial, que este año se celebrará en Irlanda.

Jornadas Científicas 'Deporte y Salud'

En paralelo al campeonato, se celebrarán también las Jornadas Científicas Deporte y Salud, un espacio de encuentro profesional que reunirá a médicos y especialistas para compartir conocimientos, avances e investigaciones en torno a la práctica deportiva y su impacto en la salud.

La conferencia inaugural, a cargo del Dr. Jesús Mesones, psiquiatra, jefe del Servicio de Salud Mental del Departamento de Salud de Torrevieja y vicepresidente de la Sociedad Española de Suicidología, abordará un tema de máxima actualidad: “Prevención del suicidio en el fútbol: estrategias clínicas de afrontamiento”.

Las jornadas continuarán con ponencias sobre ejercicio terapéutico en pacientes oncológicos, la entrega del trofeo conmemorativo de la Fundación Never Surrender, talleres sobre monitorización del rendimiento y fatiga en el deporte, y cerrarán con las conclusiones del comité organizador. Esta agenda científica refuerza el valor del campeonato como un espacio que integra deporte, salud mental, ciencia y compromiso social. El Campeonato cuenta con el respaldo social y empresarial del Ayuntamiento de Torrevieja, Ayuntamiento de Pilar de la Horadada, Fundación Española para la Prevención del Suicidio, Centro Comercial Habaneras, Hospital Quirón Salud de Torrevieja, Klebbon, Iberian Sportech, Ecolac, Espacia Café, Caliche Seguros, Fundación Adiem, Fundación Never Surrender, Asociación Española Contra el Cáncer y The W Project.

Desde la organización ya se trabaja para que Torrevieja pueda convertirse en sede permanente de este campeonato y del Campeonato Mundial de Fútbol Médico en futuras ediciones, una candidatura que cuenta con el respaldo del entorno, la calidad de sus instalaciones y el firme compromiso institucional, empresarial y social.