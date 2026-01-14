Torrevieja celebrará su XXVI Gala del Deporte el domingo 18 de enero en el Auditorio Internacional

La ciudad de Torrevieja celebrará el domingo, 18 de enero, a las 18:00 horas, en el Auditorio Internacional, la “XXVI edición de la Gala del Deporte”, un evento que se ha consolidado como el gran homenaje anual al esfuerzo, la constancia y los logros de nuestros deportistas. En esta edición se reconocerán los méritos deportivos de la temporada 2025, con un total de 116 deportistas nominados, 13 equipos, además de 2 menciones honoríficas y 3 menciones especiales.

La concejal de Deportes, Diana Box Alonso, ha destacado que la gala pretende ser un punto de encuentro para toda la familia del deporte local, así como un reconocimiento al trabajo que realizan diariamente deportistas, técnicos, clubes, asociaciones y entidades colaboradoras.

Se entregarán premios en las siguientes categorías:

- Mejor Deportista Absoluto (masculino y femenino)

- Mejor Deportista con Diversidad Funcional (masculino y femenino)

- Mejor Deportista Juvenil, Cadete, Infantil y Alevín (masculino y femenino)

- Mejor Técnico

- Mejor Equipo

- Mejor Deportista Máster (masculino y femenino)

- ⁠Mejor Club o Asociación Deportiva

- Entidades Colaboradoras con el Deporte

- Mejor Deportista Promesa del Año

- Menciones Especiales

- Menciones Honoríficas

Esta gala será, una vez más, la gran “fiesta del deporte torrevejense”, que pone en valor no solo los resultados, sino el compromiso, los valores y el esfuerzo de todos los que forman parte de la familia deportiva de Torrevieja.

VOLTA CICLISTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

La Volta Ciclista a la Comunitat Valenciana vuelve a apostar este año por la provincia de Alicante como escenario de excepción de dos de sus principales etapas. Los mejores equipos del panorama nacional e internacional se darán cita en este importante acontecimiento deportivo que se desarrollará del 4 al 8 de febrero y que una edición más cuenta con el respaldo y la colaboración de la Diputación de Alicante.

El viernes 6 de febrero la serpiente multicolor recalará en la Costa Blanca para disputar una jornada de 158 kilómetros que discurrirá entre la monumental ciudad de Orihuela y la localidad universitaria de Sant Vicent del Raspeig. El recorrido de este día estará dividido en dos partes: los primeros 100 kilómetros serán prácticamente llanos, ideales para fugas, mientras que los últimos 50 kilómetros incluirán dos importantes subidas, una de ellas al Alto de Tibi, de segunda categoría.

Por su parte, el sábado 7 tendrá lugar la etapa reina de esta edición, un intenso trazado de 172 kilómetros que partirá desde La Nucía, Villa Europea del Deporte, y finalizará en el municipio costero de Teulada-Moraira. Con cinco puertos de montaña -entre ellos, el ‘exigente’ Alto de Miserat- y 3.300 metros de desnivel acumulado, los expertos la han calificado como una de las más bonitas y duras de los últimos años.

“Para la Diputación de Alicante es un orgullo colaborar año tras año con un evento como este, de tanta magnitud y relevancia, ya que además de ayudarnos a promocionar y fomentar el deporte, nos permite dinamizar la economía local y proyectar en todo el mundo una imagen asombrosa de la Costa Blanca”, ha señalado el diputado de Deportes, Bernabé Cano.