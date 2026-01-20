deportes vega baja 20/01/2026

CD Thader y SC Torrevieja empataron (2-2) en un interesante derbi comarcal de Lliga Comunitat

Los de Rojales remontaron un 0-2 torrevejense para terminar empatando y salvando un punto en su lucha por la permanencia. Los salineros se mantienen segundos en la tabla clasificatoria

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

La Lliga Comunitat de fútbol dejó el domingo por la mañana un interesante derbi comarcal entre el CD Thader y el SC Torrevieja que se disputó en Rojales y terminó con empate a dos goles. Los torrevejenses lograron una renta de dos goles a su favor en el primer tiempo, pero los locales lograron reaccionar tras el descanso para terminar empatando a dos y rescatar un punto que le sabe a gloria para seguir luchando por la permanencia. Por su parte, el equipo salinero se mantiene segundo en la tabla clasificatoria y mantiene intactas sus opciones de pelear por el primer puesto que ocupa el CF Benidorm con tres puntos por encima.

En la misma jornada y en la misma categoría, el Redován perdió 2-0 en su visita al colista Mutxamel. En este espacio deportivo de hoy damos a conocer todos los resultados y clasificaciones en ésta y las demás categorías regionales del fútbol valenciano en la jornada del pasado fin de semana.

