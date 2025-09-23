El Sporting Costablanca Torrevieja goleó al Thader por 4-0 en la segunda jornada de la Lliga Comunitat de fútbol

El SC Torrevieja dejó muy buen sabor de boca a sus aficionados en el estadio Nelson Mandela al golear al Thader de Rojales (4-0) en el derbi comarcal que se disputó en la segunda jornada de la Lliga Comunitat. Los torrevejenses se resarcieron así de la derrota que sufrieron en la primera jornada, y muestran sus credenciales como uno de los favoritos a estar arriba.

En la misma categoría de Lliga Comunitat, el Redován ganó 4-3 al Mutxamel.

En este espacio deportivo también hacemos repaso de los demás resultados de equipos de la Vega Baja en las categorías de Primera y Segunda Valenciana.