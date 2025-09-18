El sábado se celebrará la XI carrera popular Villa de Rafal con recorridos de 5 y 10 K y carreras infantiles

El municipio de Rafal se prepara para una nueva edición de la tradicional Carrera Popular Villa de Rafal que alcanza su décimo primera edición y que tendrá lugar el sábado 20 de septiembre a partir de las 19:30 horas. El evento, organizado por el Club Deportivo Rafal Running y el Ayuntamiento de Rafal, contará con la colaboración de la Policía Local, Cruz Roja, Protección Civil y el Club Ciclista Rafal Bike, y reunirá a corredores de todas las edades y niveles.

El concejal de Deportes, Gabriel Valero, ha señalado que, “cada año trabajamos para que esta carrera no sólo sea un evento deportivo, sino una experiencia completa para quienes participan en ella y para las personas que les acompañan. Unimos deporte y convivencia en una jornada muy especial para el municipio”. Valero ha añadido que “las expectativas son muy buenas y animamos a todas las personas de la comarca a inscribirse y a disfrutar también del Latin Fest, que cerrará la jornada con música y diversión”.

El evento comenzará a las 17:00 horas con las carreras infantiles, mientras que la prueba principal (5K, 10K, marcha nórdica y andarines) dará comienzo a las 19:30 horas, con salida y meta situadas en la calle Óscar Esplá, junto al colegio Trinitario Seva. El recorrido será urbano y completamente llano, ideal tanto para corredores expertos como para quienes se inician. Las inscripciones pueden realizarse hasta el 18 de septiembre o hasta completar las 600 plazas disponibles, a través de www.rafalrunning.com y www.asuspuestos.com, con un precio de 12 euros para adultos. Las carreras infantiles tendrán un precio simbólico de un euro.

La recogida de dorsales y la bolsa del corredor se realizará el viernes 19 de septiembre, de 18:00 a 21:00 horas, en los bajos del Ayuntamiento de Rafal; el sábado 20 de septiembre, de 10:00 a 14:00 horas, en la Plaza de España; y también el mismo sábado por la tarde, en la zona de salida, hasta 45 minutos antes del inicio de la carrera. Además, los participantes tendrán acceso a servicio de duchas en el polideportivo municipal al finalizar la prueba.

Como cierre de la jornada, a las 23:00 horas, se celebrará el Latin Fest en el polideportivo municipal, con la actuación de JC Diamante, en el marco de las fiestas patronales.

ORIHUELA CF Y COPA FEDERACIÓN

Por otra parte, el Orihuela CF se ha clasificado para disputar los cuartos de final de la Copa Federación tras ganar anoche en Los Arcos por 3-0 al Huétor Tájar granadino. Los oriolanos se medirán la semana que viene en esos cuartos de final al Deportiva Minera de su misma categoría de Segunda RFEF, en busca de una plaza para la Copa del Rey. Y es que el equipo que se clasifique para la semifinal obtendrá directamente su pase a la Copa del Rey donde se enfrentará a un Primera División.