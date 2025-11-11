vega baja deportes 11/11/2025

Pato, entrenador del Orihuela, cree que la RFEF debe replantearse el formato de la Copa Federación

El Orihuela CF quedó subcampeón de ese torneo nacional, al perder por 3-0 ante el Ourense de superior categoría en una final a partido único que se tuvo que jugar en el campo del equipo gallego

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF se quedó sin el sueño de lograr su primer trofeo nacional al perder el pasado sábado en la final a partido único en tierras gallegas ante el Ourense de Primera RFEF por 3-0. El equipo escorpión quedó subcampeón, un logro sin precedentes, pero el entrenador oriolano, Pato, entiende que la RFEF debería replantearse el formato de este torneo. El técnico no ve lógico que un equipo de inferior categoría como es el Orihuela, tenga que jugar una final en el campo del rival de superior categoría, cuando en otros torneos organizados por la propia Federación, como la Copa del Rey, es todo lo contrario.

Puedes escuchar las palabras de Pato sobre este asunto y sobre el resumen de la final, en este espacio de deportes.

MESSI Y LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ALGORFA

Por otro lado, la selección argentina de fútbol, vigente campeona del mundo y actual bicampeona de América, se concentra desde ayer lunes en Algorfa para preparar el encuentro amistoso que disputará el próximo viernes ante Angola. La presencia de Messi desató una gran espectación entre numerosos aficionados que se agolparon en la lejanía para poder ver algo del primer entrenamiento que se hizo a puerta cerrada.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer