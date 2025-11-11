Pato, entrenador del Orihuela, cree que la RFEF debe replantearse el formato de la Copa Federación

El Orihuela CF se quedó sin el sueño de lograr su primer trofeo nacional al perder el pasado sábado en la final a partido único en tierras gallegas ante el Ourense de Primera RFEF por 3-0. El equipo escorpión quedó subcampeón, un logro sin precedentes, pero el entrenador oriolano, Pato, entiende que la RFEF debería replantearse el formato de este torneo. El técnico no ve lógico que un equipo de inferior categoría como es el Orihuela, tenga que jugar una final en el campo del rival de superior categoría, cuando en otros torneos organizados por la propia Federación, como la Copa del Rey, es todo lo contrario.

Puedes escuchar las palabras de Pato sobre este asunto y sobre el resumen de la final, en este espacio de deportes.

MESSI Y LA SELECCIÓN ARGENTINA EN ALGORFA

Por otro lado, la selección argentina de fútbol, vigente campeona del mundo y actual bicampeona de América, se concentra desde ayer lunes en Algorfa para preparar el encuentro amistoso que disputará el próximo viernes ante Angola. La presencia de Messi desató una gran espectación entre numerosos aficionados que se agolparon en la lejanía para poder ver algo del primer entrenamiento que se hizo a puerta cerrada.