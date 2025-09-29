vega baja deportes 29/09/2025

El Orihuela CF vence a domicilio al Socuéllamos por 1-2 y se acerca de nuevo a la zona alta

Los oriolanos afrontaron un partido complicado en un campo estrecho y supieron sufrir para traerse a la Vega Baja los 3 puntos en el grupo 5 de Segunda Federación

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF ganó en su desplazamiento al campo del Socuéllamos por 1-2 en un complicado partido en el que supo sufrir para sumar los tres puntos sobre un difícil terreno de juego de estrechas dimensiones. Tras la goleada recibida en Los Arcos ante el Intercity (0-4) de la pasada jornada, los oriolanos recuperan la senda de victoria y se acercan de nuevo a los puestos altos de la tabla clasificatoria en el grupo 5 de Segunda Federación, gracias a los goles de Monterde y Solsona.

En este espacio podrás escuchar las declaraciones de Pato, entrenador del Orihuela CF, en rueda de prensa tras el partido.

