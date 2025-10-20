El Orihuela sufre su tercera derrota seguida como local tras perder 1-2 ante el R. Madrid C

El Orihuela CF cayó derrotado en Los Arcos ante el Real Madrid C por 1-2 en un partido en el que los jugadores oriolanos lo dieron todo y se vaciaron en busca de la victoria, pero no estuvieron acertados de cara al marco contrario. El equipo de Pato sufre así su tercera derrota seguida como local y cae al puesto 13 de la tabla clasificatoria, que es el lugar marcado para la promoción de permanencia. No obstante, la gran igualdad que existe en el grupo 5 de Segunda RFEF hace que el Orihuela continúa a solo tres puntos de distancia de los puestos de play off de ascenso.

En este espacio de deportes puedes escuchar las palabras del entrenador oriolano Pato, durante la rueda de prensa tras el partido.