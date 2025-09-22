vega baja deportes 22/09/2025

El Orihuela sufre la primera derrota de la temporada en manos del Intercity (0-4)

El entrenador oriolano, Pato, ofrece sus explicaciones a una derrota inesperada por lo abultada de la misma y por la imagen dada por su equipos en la primera parte

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela no estuvo a la altura que requería un duelo provincial como el que tuvo lugar el domingo en Los Arcos entre los oriolanos y el Intercity de Alicante. Una muy mala primera mitad de los locales hizo que los alicantinos le pasaran por encima y fueran muy superiores para terminar el primer tiempo con una clara ventaja de 0-3. Mejoró la imagen del Orihuela en el segundo periodo, pero no fue suficiente para mejorar el marcador que acabó mostrando un contundente 0-4 a favor del Intercity. El entrenador del conjunto oriolano, Pato, ofreció en rueda de prensa sus explicaciones sobre lo ocurrido. puedes escuchar sus palabras en este espacio de deportes.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer