El Orihuela sufre la primera derrota de la temporada en manos del Intercity (0-4)

El Orihuela no estuvo a la altura que requería un duelo provincial como el que tuvo lugar el domingo en Los Arcos entre los oriolanos y el Intercity de Alicante. Una muy mala primera mitad de los locales hizo que los alicantinos le pasaran por encima y fueran muy superiores para terminar el primer tiempo con una clara ventaja de 0-3. Mejoró la imagen del Orihuela en el segundo periodo, pero no fue suficiente para mejorar el marcador que acabó mostrando un contundente 0-4 a favor del Intercity. El entrenador del conjunto oriolano, Pato, ofreció en rueda de prensa sus explicaciones sobre lo ocurrido. puedes escuchar sus palabras en este espacio de deportes.