El Orihuela CF rozó la proeza en Copa del Rey ante el Levante de Primera División

El Orihuela CF ofreció una noche mágica y espectacular a sus aficionados en Los Arcos en la primera eliminatoria de Copa del Rey ante el Levante de Primera División. Los oriolanos fueron superiores a los valencianos en la mayor parte del partido. Dominó y ofreció todo un espectáculo de fútbol, pero la diferencia de categoría se hizo patente en jugadas puntuales de estrategia o de fortuna que fueron determinantes para el partido terminase con el resultado de 3-4 a favor del equipo levantinista.

El encuentro se puso de cara para los de Primera División cuando a los 3 minutos Elguezabal marcaba el primer gol para el Levante. No mucho más tarde, en el 11 de juego, los visitantes volvieron a perforar la portería oriolana poniendo el 0-2 por medio de Morales. A partir de ahí, el Orihuela sacó fuerzas, tanto física como mental, para sobreponerse mediante un juego rápido y dinámico que desbordaba al rival. Se sintió cómodo con el balón el equipo de Pato pasó a dominar a todo un Levante de Primera División. La esperanza de remontada llegó con un penalti que transformó Solsona en el minuto 26 y con el 1-2 en el marcador se llegó al descanso.

En la segunda parte, de nuevo hubo un golpe de mala fortuna para los de casa. Carlos Espi hizo el 1-3 en el 48 y otra vez despertó el Orihuela para dominar el partido e incluso encerrar al Levante en su propia área. Así llegaron dos goles de los oriolanos, en el minuto 50 de Gonzalo Miranda y en el 90 de Ayo, que ponían el empate a 3 en el marcador para forzar la prórroga. Pero solo un minuto después, una jugada desafortunada propició otro gol de Carlos Espi que puso el 2-4 final ante un Orihuela que quedó eliminado pero con la cabeza bien alta.

LIGA

El Orihuela cambia el chip desde hoy mismo para centrarse en la Liga, ya que esta jornada tiene un importante partido en Segunda RFEF ante el Elche Ilicitano que se disputará el domingo a las 11 en Elche. Solo tres puntos separan a ambos equipos de la tabla clasificatoria. También habrá liga para los demás equipos de la Vega Baja en las categorías regionales. En Lliga Comunitat, El SC Torrevieja recibe al Benigànim mañana sábado a las 17:00 horas, el Redován al Carcaixent el domingo a las 11:30 horas, y el CD Thader al Eldense B a la misma hora.