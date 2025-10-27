vega baja deportes 27/10/2025

El Orihuela CF rompe su racha negativa como local con una emocionante victoria ante el Quintanar del Rey (3-1)

Los oriolanos comenzaron perdiendo y lograron remontar en la segunda parte pese a las lesiones de jugadores importantes, y se colocan a dos puntos de los puestos de play off de ascenso

El Orihuela CF logró el domingo romper su mala racha de resultados como local, en la que había encadenado tres derrotas consecutivas. En esta ocasión, los oriolanos lograron dar la vuelta al marcador en Los Arcos y remontar un partido que se le puso en contra ante el Quintanar del Rey. Los de Cuenca se adelantaron en el marcador con un gol de Chabo en el minuto 38 y al descanso se llegó con el 0-1. En la segunda mitad, el técnico del Orihuela, Pato, tuvo que ajustar posiciones y hacer cambios debido a las lesiones de los dos únicos centrales que tenía el equipo disponibles, y el equipo mostró otra cara distinta, con la que logró remontar y terminar ganando por 3-1 gracias a los goles de Solsona en los minutos 62 y 69 y de Solano en el 73.

En este espacio de deportes podrás escuchar las declaraciones de Pato, entrenador del Orihuela, y también podrás conocer los resultados de los demás equipos de la Vega Baja en las categorías regionales.

