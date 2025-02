El Orihuela CF rescató un punto en Murcia ante el UCAM en el minuto 90+14

El Orihuela CF logró empatar en el último instante (1-1) ante el UCAM Murcia en el Estadio BeSoccer La Condomina, en un partido marcado por los continuos parones, los penaltis, las expulsiones y el tiempo añadido. Y es que tras una primera mitad muy igualada en la que no hubo nada destacable, la segunda parte fue una locura. En el minuto 51 fue expulsado José Ruiz quedando el UCAM en inferioridad numérica. Aún así, los murcianos se adelantaron en el marcador con un gol de penalti de Utzi Urcelay. Al Orihuela no se le veía capacidad de reacción pese a su superioridad numérica, y los continuos parones hacía que el juego no tuviera continuidad. En el minuto 90 hubo dos expulsiones más, las de Yeremi por parte del UCAM Murcia y la de Chuli en el Orihuela. El árbitro añadió 15 minutos, y en el 14 del añadido, es decir en el minuto 104 de partido, Pitu logró el empate de penalti.