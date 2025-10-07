deportes vega baja 07/10/2025

El Orihuela CF recibirá al Levante de Primera División en la Copa del Rey

⚽ El vicepresidente del club, Adolfo Valero, el jugador Solsona y el concejal de Deportes, Víctor Sigüenza, reaccionan positivamente al resultado del sorteo y el edil anuncia nuevas gradas para Los Arcos

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF recibirá a un Primera División en Copa del Rey por tercer año consecutivo. En esta ocasión, el rival será el Levante.

En este espacio de deportes podrás escuchar las reacciones tras el sorteo, del vicepresidente del club, Adolfo Valero, del jugador oriolano Solsona, y del concejal de Deportes, Víctor Sigüenza. Este último aprovechó para anunciar que Los Arcos tendrá nuevas gradas el próximo verano. También se plantea la posibilidad de alquilar gradas supletorias para el partido frente al Levante.

Este encuentro se jugará en eliminatoria a partido único en Los Arcos del 28 al 30 de octubre, todavía por determinar.

