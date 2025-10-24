VEGA BAJA DEPORTES 24/10/2025

El Orihuela CF recibe al Quintanar del Rey el domingo a las 19:00 horas en Los Arcos

Los oriolanos afrontan el segundo partido consecutivo como local con el objetivo de romper la mala dinámica que lleva en Los Arcos con derrota en los tres últimos encuentros

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Quintanar del Rey, penúltimo clasificado del grupo 5 de Segunda RFEF, con tres puntos menos que los oriolanos, será el nuevo rival del Orihuela CF en Los Arcos este domingo a las 19:00 horas. El equipo de Pato afronta su segundo encuentro consecutivo como local con la intención de sumar los tres puntos y romper la racha negativa que ha acumulado de tres derrotas seguidas de los últimos tres partidos en Los Arcos.

En este espacio de deportes puedes escuchar al entrenador oriolano, Pato, y al jugador Monterde, hablar del rival.

