El Orihuela CF recibe al Quintanar del Rey el domingo a las 19:00 horas en Los Arcos

El Quintanar del Rey, penúltimo clasificado del grupo 5 de Segunda RFEF, con tres puntos menos que los oriolanos, será el nuevo rival del Orihuela CF en Los Arcos este domingo a las 19:00 horas. El equipo de Pato afronta su segundo encuentro consecutivo como local con la intención de sumar los tres puntos y romper la racha negativa que ha acumulado de tres derrotas seguidas de los últimos tres partidos en Los Arcos.

En este espacio de deportes puedes escuchar al entrenador oriolano, Pato, y al jugador Monterde, hablar del rival.