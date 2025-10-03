El Orihuela recibe al líder Tenerife B en Los Arcos el domingo por la mañana

Tras eliminar a la Deportiva Minera de los cuartos de final de la Copa Federación y clasificarse para jugar la Copa del Rey ante un primera división, el Orihuela CF vuelve a centrarse en la liga para recibir este domingo 5 de octubre al líder Tenerife B en Los Arcos. El partido será a las 11:30 horas y servirá para medir otra vez el nivel de los oriolanos, ya que se van a enfrentar a un equipo que todavía no conoce la derrota y que solo ha encajado un gol en las cuatro jornadas disputadas en el grupo 5 de Segunda RFEF.

En este espacio de deportes también repasamos los partidos que se disputarán en las categorías regionales de Lliga Comunitat y de Primera, Segunda y Tercera Valenciana con equipos de la Vega Baja implicados.