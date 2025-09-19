El Orihuela CF recibe al Intercity de Alicante el domingo en Los Arcos en la tercera jornada de liga en Segunda RFEF

El Orihuela CF juega este domingo 21 de septiembre su tercera jornada de liga en Segunda RFEF recibiendo en Los Arcos al Intercity de Alicante a partir de las 19:00 horas, en un interesante duelo provincial entre dos de los aspirantes a estar en la zona alta y que ya se vieron las caras en la final de la fase autonómica de la Copa Federación.

El resto de equipos de fútbol de la Vega Baja en categorías regionales, afrontan la segunda jornada de liga este fin de semana.

I FERIA DEL DEPORTE DE TORREVIEJA

Por otro lado, mañana sábado 20 de septiembre tendrá lugar 🤸la I Feria del Deporte de Torrevieja, una jornada de convivencia deportiva en la que los niños de 5 años en adelante podrán participar en más de 25 deportes y en la que habrá muchas sorpresas, exhibiciones y sorteos, en horario de 10 a 14 horas.