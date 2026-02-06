VEGA BAJA DEPORTES 06/02/2026

El Orihuela CF recibe al colista Socuéllamos en Los Arcos el domingo a las 17:00 horas

El entrenador del equipo oriolano, Carlos de las Cuevas, hace balance del mercado de fichajes de invierno y pide la unión de todos para sacar adelante los resultados de liga

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF quiere ofrecer una buena imagen ante su afición este domingo a las 17:00 horas, momento en el que los oriolanos recibirán en Los Arcos al colista Socuéllamos. El entrenador del Orihuela, Carlos de las Cuevas ha advertido de que el rival será un equipo mucho más complicado de lo que parece por su posición en la tabla, y ha pedido la unión de todos para sacar adelante los resultados y que el conjunto escorpión pueda estar luchando por los puestos altos a final de temporada. De las Cuevas también ha hecho balance del mercado invernal de fichajes.

Por otro lado, en la categoría de Lliga Comunitat, el SC Torrevieja recibe al Calpe mañana sábado a las 17:00 horas, y el Redován y el Thader reciben el domingo a las 11:30 horas al Olimpic y al Alicante respectivamente.

VUELTA CICLISTA A LA COMUNITAT VALENCIANA

En otro orden de cosas, hoy ha tenido lugar en Orihuela la salida de la tercera etapa de la Vuelta Ciclista a la Comunidad Valenciana, que cuenta con 158 km de recorrido y finaliza en San Vicente del Raspeig.

