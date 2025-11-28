VEGA BAJA DEPORTES 28/11/2025

El Orihuela CF recibe al Alcalá en Los Arcos este domingo con el objetivo de regresar a la victoria

Pese a la última derrota, Pato cree que el equipo está atravesando su mejor momento y augura un buen partido ante su afición el domingo a las 17:00 horas

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF regresa a Los Arcos este domingo 30 de noviembre para enfrentarse a las 17:00 horas al Alcalá, un rival que se encuentra con dos puntos menos en la tabla clasificatoria. Los oriolanos llegan a este partido después de tener una semana completa para prepararlo, sin interrupciones de partidos a media semana de otras competiciones ni viajes, algo que el entrenador, José Francisco Grao "Pato", ha destacado positivamente. De eso y del rival ha hablado Pato en rueda de prensa, y lo puedes escuchar en este espacio de deportes.

Por otro lado, este fin de semana también habrá jornada de liga en las categorías regionales, en las que destaca el duelo comarcal entre el SC Torrevieja y el Redován de este sábado 29 de noviembre a las 17:00 horas.

