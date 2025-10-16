El Orihuela CF se planta en la final de la Copa Federación al vencer en Toledo 2-4 en la prórroga

El Orihuela CF ha vuelto a hacer historia. Anoche venció en el estadio Salto del Caballo al CD Toledo en las semifinales de la fase final de la Copa Federación, y se ha plantado en la final de la competición que deberá jugar el 8 de noviembre en tierras gallegas ante el Ourense de 1ª RFEF. Los oriolanos llegaron a Toledo plagados de bajas y con un equipo de suplentes ante un conjunto de Tercera. Los locales se adelantaron pronto en el marcador, pero el equipo de Pato supo dar la vuelta al resultado para ponerse ganando 1-2 gracias a los goles de Pipa y Guille Montesinos. No obstante, los locales lograron empatar y el partido se fue a la prórroga. En ella, Javi Solsona hizo dos goles para poner el resultado final de 2-4 y evitar la tanda de penaltis.

Resumen del histórico partido del equipo escorpión ofrecido por la Real Federación Española de Fútbol a través de su web y redes sociales:

En este espacio de deportes puedes escuchar las declaraciones del entrenador del Orihuela, Pato, tras el partido.