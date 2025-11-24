El Orihuela CF perdió injustamente en su visita a San Sebastián de los Reyes

El Orihuela CF perdió injustamente en su visita a la localidad madrileña de San Sebastián de los Reyes, donde se enfrentó al popularmente conocido como Sanse, un rival directo en la tabla clasificatoria en la lucha por los puestos altos. El equipo oriolano fue mejor en el conjunto del partido y tuvo las mejores y más numerosas ocasiones de gol. Se adelantó en el marcador en el minuto 25 con un gol de Solano, pero Marvin empataba en el 34 y Mario, de penalti, ponía el 2-1 definitivo en el minuto 77 consumando una remontada que no hacía justicia a lo ocurrido sobre el terreno de juego.

Pese al resultado, los de Pato no pierden la cara a los puestos altos de la tabla. En este espacio de deportes puedes escuchar las palabras del técnico oriolano, y también los resultados en las categorías de Lliga Comunitat y Primera Valenciana.