Orihuela marchará el próximo 19 de octubre contra el Cáncer de Mama

Las concejalías de Sanidad y Deportes, que dirigen Irene Celdrán y Víctor Sigüenza respectivamente, han presentado en rueda de prensa la ‘IX edición de la Carrera y Marcha por el Día Mundial del Cáncer de Mama’, junto a la presidenta de la AECC de Orihuela, Conchi Martínez, y el presidente del Club Tragamillas, Paco Belmonte. Al acto de presentación, ha asistido también Rebeca Murcia, gestora de clientes de Caja Rural Central de Orihuela, como empresa patrocinadora.

Este evento deportivo, arraigado en la sociedad oriolana desde hace años, prevé superar las previsiones de participación de años anteriores. En esta ocasión, coincidiendo con el Día Mundial del Cáncer de Mama, se celebrará el próximo domingo, 19 de octubre, y partirá a las 10:00 horas desde la Glorieta (avenida de España).

La concejala de Sanidad, Irene Celdrán, ha querido reivindicar la importancia de la prevención y la detección temprana en la lucha contra esta enfermedad. Además, ha recordado que “acudir a las revisiones periódicamente y cuidarse, no es un acto de egoísmo, es un acto de amor y responsabilidad hacia uno mismo y sus seres queridos”.

Por su parte, desde la AECC, han invitado a la gente a “sacar pecho” el próximo 19 de octubre y convertir Orihuela en una auténtica marea rosa para mostrar su apoyo a los pacientes y familiares de quienes sufren esta enfermedad.

En la misma línea, Paco Belmonte, ha explicado la organización técnica de la carrera y marcha de 5K, destacando un ligero cambio en el recorrido debido a las obras del paseo Calvo Sotelo. Las inscripciones se pueden realizar a través de la página web www.tragamillas.org con un precio único de 10 euros, tanto para la carrera como para la marcha. Además, también se podrán realizar de manera presencial en la sede de la Asociación Española Contra el Cáncer ubicada en el Centro Comercial Ociopía, Paula Ópticos y Urbanfitness. “Cabe destacar también que contamos con trofeos para ganadores de la carrera de seis categorías y pueden participar menores a partir de 14 años, con autorización paterna”, ha finalizado Belmonte.

Desde la Concejalía de Deportes, su edil Víctor Sigüenza, ha animado a todos los vecinos y vecinas a salir a la calle a hacer deporte y a participar en una jornada tan emblemática como lo es esta marcha.

Finalmente, desde la AECC de Orihuela han avanzado también la colaboración de la Escuela de Arte y Superior de Diseño de Orihuela (EASDO), que llevará a cabo en la Glorieta Gabriel Miró una representación artística relacionada con la lucha contra el Cáncer de Mama y su grado de “Diseño de Moda” que pretende dar visibilidad y poner nombre a las personas que han sufrido y sufren esta enfermedad.