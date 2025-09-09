vega baja deportes 09/09/2025

El Orihuela CF juega mañana en Ceuta otra ronda de Copa Federación en su fase nacional

El equipo oriolano afronta una semana complicada de planificación y cansancio debido a dos largos viajes para afrontar los partidos de Copa Federación y de liga

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF juega mañana a las 19:00 horas en Ceuta su primer partido de la fase nacional de la Copa Federación, que le daría el pase, en caso de ganar, a las semifinales. De esta forma, el equipo oriolano afronta una semana complicada de desplazamientos largos y posible cansancio, teniendo en cuenta que no dejará de entrenar ningún día para poder llegar en condiciones al partido de liga del próximo de domingo en el que también tendrá que viajar al campo del Majadahonda. El entrenador del Orihuela, Pato, habla de esos viajes y las dificultades de la semana. Lo puedes escuchar en este espacio deportivo.

