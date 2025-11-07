vega baja deportes 07/11/2025

El Orihuela CF juega este sábado en Ourense su primera gran final nacional

El equipo escorpión se mide en la final de la Copa Federación en tierras gallegas a un equipo de superior categoría, en busca de hacer historia. Los aficionados viajarán para estar con el club en un acontecimiento sin precedentes

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF juega mañana sábado 8 de noviembre a las 18:30 horas, la final de la Copa Federación en Ourense ante un rival de superior categoría. Los escorpiones pueden hacer historia adjudicándose su primer título nacional, por lo que un buen número de aficionados viajarán en autobús para ser testigos de un acontecimiento sin precedentes.

La disputa de esta final supone que el partido de liga que los oriolanos tenían que afrontar frente al CD Coria, se aplace para jugarse el miércoles 19 de noviembre.

LLIGA COMUNITAT Y OTRAS CATEGORÍAS REGIONALES

Por otro lado, en la Lliga Comunitat, el CD Tháder jugará mañana sábado en Benigànim a las a las 16:45 horas, el Redován recibe el domingo al L'Olleria a las 11:30 horas, y el SC Torrevieja se enfrenta fuera de casa al CD Olímpic el domingo a las 16:30 horas.

Client Challenge

En este espacio de deportes también podrás escuchar los enfrentamientos de los equipos de la Vega Baja para este fin de semana en las categorías regionales de Primera y Segunda Valenciana.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer