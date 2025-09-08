VEGA BAJA DEPORTES 08/09/2025

El Orihuela CF gana 2-0 al Fuenlabrada y se coloca líder en la primera jornada de liga

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja

El Orihuela CF debutó en liga en el grupo 5º de Segunda RFEF con una victoria por 2-0 frente al Fuenlabrada, con goles de Camilo y Monterde, uno en cada parte. Los oriolanos alcanzan el liderato de la tabla clasificatoria en la primera jornada de liga tras un buen partido en el que incluso tuvo que jugar en inferioridad numérica durante más de 20 minutos por la expulsión de Solano.

El entrenador del Orihuela, Pato, ofrece su valoración del partido y de la expulsión. Lo puedes escuchar en este espacio deportivo.

