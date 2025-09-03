vega baja en la onda deportes 03/09/2025

El Orihuela CF ficha al mediocentro de Molins David Rodríguez

El club ha sorprendido con una nueva incorporación de última hora del jugador de 23 años con experiencia en 2ª RFEF, unos días antes del comienzo de la liga

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF ha sorprendido a pocos días de comenzar la liga y cuando parecía que la plantilla estaba cerrada, con el fichaje de un nuevo jugador joven, pero con experiencia en 2ª RFEF. Se trata de David Rodríguez, futbolista nacido en la pedanía oriolana de Molins que ha pasado por las canteras de Valencia y Las Palmas y también ha pertenecido al Elche.

La incorporación se produjo ayer lunes 2 de septiembre, en una jornada en la que la plantilla del Orihuela realizó la tradicional ofrenda de flores a los patrones de la ciudad, La Virgen de Monserrate y Nuestro Padre Jesús Nazareno.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer