El Orihuela CF ficha al mediocentro de Molins David Rodríguez

El Orihuela CF ha sorprendido a pocos días de comenzar la liga y cuando parecía que la plantilla estaba cerrada, con el fichaje de un nuevo jugador joven, pero con experiencia en 2ª RFEF. Se trata de David Rodríguez, futbolista nacido en la pedanía oriolana de Molins que ha pasado por las canteras de Valencia y Las Palmas y también ha pertenecido al Elche.

La incorporación se produjo ayer lunes 2 de septiembre, en una jornada en la que la plantilla del Orihuela realizó la tradicional ofrenda de flores a los patrones de la ciudad, La Virgen de Monserrate y Nuestro Padre Jesús Nazareno.