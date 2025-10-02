vega baja deportes 02/10/2025

El Orihuela elimina en los penaltis al Deportiva Minera de la Copa Federación y accede a la Copa del Rey

Los oriolanos empataron a cero en Cartagena y tras vencer en los penaltis y pasar a semifinales de la Copa Federación, se enfrentarán a un Primera División en el torneo del KO

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF ha vuelto a hacer historia al clasificarse para disputar la Copa del Rey una vez que eliminó ayer al Deportiva Minera de los cuartos de final de la Copa Federación. La eliminatoria disputada en Cartagena a partido único, terminó con empate a cero, y tras una prórroga sin goles, fue en la tanda de penaltis donde los oriolanos lograron el pase a semifinales ganando 3-2, y consiguieron la llave que les da el acceso a la Copa del Rey, torneo en el que se enfrentarán directamente a un Primera División en Los Arcos.

Los posibles rivales que tendrá el Orihuela para la Copa del Rey son el Valencia, Levante, Elche, Villarreal, Sevilla y Betis.

Pato, entrenador del Orihuela, se saca así la espina clavada que tenía de su anterior etapa en el equipo de la Vega Baja, cuando lo clasificó para disputar un partido de Copar del Rey ante el Villarreal de Primera División, y fue destituido antes del encuentro impidiéndole disfrutar de lo que él había logrado. Ahora, años después, vuelve a repetir la hazaña, pero esta vez sí podrá disfrutar desde el banquillo el partido ante un Primera División.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer