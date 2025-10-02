El Orihuela elimina en los penaltis al Deportiva Minera de la Copa Federación y accede a la Copa del Rey

El Orihuela CF ha vuelto a hacer historia al clasificarse para disputar la Copa del Rey una vez que eliminó ayer al Deportiva Minera de los cuartos de final de la Copa Federación. La eliminatoria disputada en Cartagena a partido único, terminó con empate a cero, y tras una prórroga sin goles, fue en la tanda de penaltis donde los oriolanos lograron el pase a semifinales ganando 3-2, y consiguieron la llave que les da el acceso a la Copa del Rey, torneo en el que se enfrentarán directamente a un Primera División en Los Arcos.

Los posibles rivales que tendrá el Orihuela para la Copa del Rey son el Valencia, Levante, Elche, Villarreal, Sevilla y Betis.

Pato, entrenador del Orihuela, se saca así la espina clavada que tenía de su anterior etapa en el equipo de la Vega Baja, cuando lo clasificó para disputar un partido de Copar del Rey ante el Villarreal de Primera División, y fue destituido antes del encuentro impidiéndole disfrutar de lo que él había logrado. Ahora, años después, vuelve a repetir la hazaña, pero esta vez sí podrá disfrutar desde el banquillo el partido ante un Primera División.