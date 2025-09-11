deportes vega baja (11/09/2025)

El Orihuela elimina al Ceuta de la Copa Federación (2-5) y ya piensa en el Majadahonda de liga

⚽ Los oriolanos se sobrepusieron al duro y cansado viaje a Ceuta para ganar con autoridad y clasificarse para la siguiente eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF eliminó al Ceuta de la Copa Federación goleándole 2-5 en un partido complicado por el cansancio de un duro y largo viaje del que los oriolanos supieron sobreponerse para hacer valer su superioridad. Tras esta victoria, los de Pato siguen avanzando en la fase nacional de la Copa Federación, cuyo rival se conocerá en el sorteo que se realiza hoy al medio día. No obstante, la plantilla amarilla se prepara ya a fondo para el partido de liga del próximo domingo en tierras madrileñas frente al Majadahonda, donde los oriolanos defenderán su liderato.

En este espacio deportivo puedes escuchar la valoración de Pato sobre el 2-5 de Ceuta.

