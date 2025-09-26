vega baja deportes 26/09/2025

El Orihuela CF deberá adaptarse a las condiciones del campo del Socuéllamos para ganar este domingo

Los oriolanos se enfrentan al penúltimo clasificado a domicilio el domingo a las 12:00 horas, en un partido que se jugará sobre un campo de césped artificial y de reducidas dimensiones

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF afrontará este domingo la cuarta jornada de liga en el grupo 5º de Segunda Federación con la intención de sumar los tres puntos para olvidar cuanto antes la goleada que recibió en casa ante el Intercity el pasado fin de semana. Los oriolanos se medirán en esta ocasión al Socuéllamos, un equipo recién ascendido que solo ha sumado uno de nueve puntos posibles y que ocupa la penúltima posición en la tabla clasificatoria. Sin embargo, no será un partido fácil, ya que el equipo de Pato tendrá que adaptarse a las condiciones del campo donde se juega el partido, de césped artificial y de reducidas dimensiones.

En este espacio deportivo podrás escuchar la previa del partido en palabras del entrenador oriolano, Pato, y del jugador del Orihuela Álex Salto.

