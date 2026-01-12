Orihuela CF: De las Cuevas dice estar satisfecho del trabajo de sus jugadores tras la derrota ante el Intercity

El Orihuela CF perdió en Alicante ante el Intercity, rival directo en la lucha por los puestos de promoción de ascenso, por 2-1 en un partido que se puso de cara pronto con el gol de Ángel Sánchez en el minuto 7. La falta de eficacia de cara a gol pasó factura al equipo oriolano que vio como el rival lograba remontarle el partido con un tanto de Santamaría a los 30 minutos y otro de Ferroni en el 93, a punto de finalizar el encuentro.

El entrenador oriolano, Carlos de las Cuevas, reconoce que su equipo tuvo falta de eficacia de cara a gol, pero dice estar satisfecho con el trabajo de sus jugadores. Unas declaraciones que puedes escuchar en este espacio de deportes. Con esta derrota, el Orihuela sale de los puestos de play off de ascenso, en favor precisamente del Intercity, aunque se sitúa a solo dos puntos por debajo.

EMPATE DEL SC TORREVIEJA

Por otro lado, en Lliga Comunitat, la primera jornada del año 2026 trajo consigo resultados negativos para los equipos de la Vega Baja. Por un lado, el SC Torrevieja empató en casa (2-2) ante el Carcaixent, equipo que ocupa puestos de descenso, mientras que el Redován y el CD Thader perdieron en casa ante el Calpe y en Ibi frente al Rayo Ibense respectivamente.