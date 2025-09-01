El Orihuela CF conquista la Copa Federación en su fase autonómica y accede a la fase nacional

El Orihuela Club de Fútbol se ha proclamado campeón de la fase autonómica de la Copa Federación tras imponerse con contundencia al CF Intercity en una eliminatoria a doble partido que deja a los escorpiones en una posición privilegiada, al acceden a la fase nacional del torneo, en la que estarán a un paso de clasificarse para la próxima edición de la Copa del Rey.

El conjunto dirigido por Pato dejó encarrilada la final en el encuentro de ida disputado en Alicante, donde arrolló al Intercity con un espectacular 1-6 que no dejó lugar a dudas sobre la superioridad amarilla. En la vuelta, disputada en el estadio de Los Arcos, los oriolanos gestionaron con solvencia la ventaja y certificaron el título autonómico con un empate sin goles (0-0) que sirvió como broche a una eliminatoria prácticamente sentenciada.

Más allá del resultado deportivo, la jornada en Los Arcos estuvo marcada por la emoción del homenaje al entrenador del Orihuela, José Francisco Grao, más conocido como Pato, quien alcanzó los 100 partidos oficiales al frente del banquillo oriolano. La directiva escenificó su reconocimiento al técnico con la entrega de una camiseta conmemorativa.

Con este título autonómico, el Orihuela CF da un paso más en su ambicioso inicio de temporada y accede a la fase nacional de la Copa Federación, donde tendrá la oportunidad de disputar una eliminatoria clave. Si logra superarla, los escorpiones obtendrán billete para participar en la Copa del Rey, un objetivo que ilusiona tanto al vestuario como a la afición oriolana.

La fase nacional reunirá a los campeones regionales de toda España y servirá como escaparate para los equipos modestos que sueñan con enfrentarse a conjuntos de Primera División en el torneo copero.