deportes vega baja 05/09/2025

El Orihuela CF comienza la liga regular en el grupo 5 de Segunda RFEF recibiendo al Fuenlabrada

🎙️ El primer partido liguero de los oriolanos tendrá lugar el domingo a las 19:30 horas en Los Arcos con precios de entrada que oscilan entre los 5 y los 20 euros

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El domingo comienza a rodar el balón en competición regular para el Orihuela CF en la primera jornada de liga que enfrentará a los oriolanos con el Fuenlabrada en Los Arcos a las 19:30 horas dentro del grupo 5 de Segunda RFEF. El equipo que entrena Pato quiere comenzar con buen pie sumando su primera victoria y para ello espera el apoyo masivo de la afición. En ese sentido, el club ha establecido precios que oscilan entre los 5 y los 20 euros dependiendo de la zona del campo y de la edad del aficionado.

Por otro lado, el Orihuela afrontará también el próximo miércoles 10 de septiembre, la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación, que le enfrentará a partido único al Ceuta fuera de casa.

PROGRAMAS
EMISORAS
NOTICIAS
SOBRE NOSOTROS

Descarga la app

Síguenos en

Copyright © Uniprex, S.A.U., C/ Fuerteventura 12 San Sebastián de los Reyes, 28703 Madrid

  • Logotipo Antena 3
  • Logotipo La Sexta
  • Logotipo Neox
  • Logotipo Nova
  • Logotipo Mega
  • Logotipo A3s
  • Logotipo Europa FM
  • Logotipo Melodía FM
  • Logotipo Atresplayer