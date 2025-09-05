El Orihuela CF comienza la liga regular en el grupo 5 de Segunda RFEF recibiendo al Fuenlabrada

El domingo comienza a rodar el balón en competición regular para el Orihuela CF en la primera jornada de liga que enfrentará a los oriolanos con el Fuenlabrada en Los Arcos a las 19:30 horas dentro del grupo 5 de Segunda RFEF. El equipo que entrena Pato quiere comenzar con buen pie sumando su primera victoria y para ello espera el apoyo masivo de la afición. En ese sentido, el club ha establecido precios que oscilan entre los 5 y los 20 euros dependiendo de la zona del campo y de la edad del aficionado.

Por otro lado, el Orihuela afrontará también el próximo miércoles 10 de septiembre, la primera eliminatoria de la fase nacional de la Copa Federación, que le enfrentará a partido único al Ceuta fuera de casa.