VEGA BAJA DEPORTES 02/02/2026

El Orihuela CF cae derrotado en Quintanar del Rey (2-0) y sale zona de play off de ascenso

Los oriolanos solo han sumado cinco puntos de los 15 posibles en los cinco partidos disputados en lo que llevamos año 2026

Onda Cero Vega Baja

Vega Baja |

El Orihuela CF perdió el domingo a domicilio frente al Quintanar del Rey, uno de los equipos que ocupan zona de descenso directo, por 2-0. Esta derrota le hace salir de la zona de play off de ascenso y le mantiene como un equipo inestable en cuanto a resultados. En lo que llevamos de año 2026, el equipo de Carlos de las Cuevas solo ha logrado sumar cinco de los 15 puntos posibles. Pese a todo, solo tiene a tres puntos de distancia la promoción de ascenso, si bien el descenso está a cuatro puntos.

En este espacio de deportes podrás escuchar las palabras del entrenador del Orihuela, Carlos de las Cuevas, tras la derrota de Quintanar del Rey.

