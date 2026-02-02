El Orihuela CF cae derrotado en Quintanar del Rey (2-0) y sale zona de play off de ascenso

El Orihuela CF perdió el domingo a domicilio frente al Quintanar del Rey, uno de los equipos que ocupan zona de descenso directo, por 2-0. Esta derrota le hace salir de la zona de play off de ascenso y le mantiene como un equipo inestable en cuanto a resultados. En lo que llevamos de año 2026, el equipo de Carlos de las Cuevas solo ha logrado sumar cinco de los 15 puntos posibles. Pese a todo, solo tiene a tres puntos de distancia la promoción de ascenso, si bien el descenso está a cuatro puntos.

En este espacio de deportes podrás escuchar las palabras del entrenador del Orihuela, Carlos de las Cuevas, tras la derrota de Quintanar del Rey.