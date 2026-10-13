El Orihuela CF agrava su crisis con una derrota ante el colista y el Torrevieja rescata un punto en el descuento

La última jornada de fútbol dejó resultados dispares para los equipos de la Vega Baja en las principales categorías del fútbol valenciano. La nota más preocupante la protagonizó el Orihuela CF, que cayó por 3-1 en el campo de la Peña Deportiva, hasta entonces colista de Segunda Federación, y prolongó una dinámica negativa que empieza a generar inquietud entre la afición. Por su parte, el Sporting Costa Blanca Torrevieja en Tercera Federación salvó un punto ante el Atlético Saguntino con un penalti transformado en el tiempo añadido, mientras que en la Lliga Comunitat el CD Thader consiguió la victoria, el Redován sufrió una goleada y el Almoradí firmó un empate sin goles.

El Orihuela CF toca fondo y crece la incertidumbre sobre René Martínez

La situación deportiva del Orihuela CF comienza a ser preocupante. El equipo dirigido por René Martínez perdió por 3-1 frente a la Peña Deportiva, un rival que llegaba a la jornada como último clasificado y que todavía no conocía la victoria tras cinco partidos disputados.

El conjunto oriolano afrontaba el encuentro con la necesidad de reaccionar después de encadenar dos derrotas consecutivas en Los Arcos, ambas por 0-4. Sin embargo, lejos de cambiar la dinámica, el equipo volvió a ofrecer una imagen decepcionante y terminó perdiendo ante un adversario que jugó en inferioridad numérica durante buena parte del encuentro.

Monfort adelantó a la Peña Deportiva en el minuto 28. El Orihuela logró empatar por medio de Solsona en el minuto 49, ya en el tiempo añadido de la primera parte y cuando el conjunto local jugaba con diez futbolistas tras la expulsión de uno de sus jugadores.

Pese a esa ventaja numérica, el equipo escorpión no consiguió imponer su juego tras el descanso. Gassama devolvió la ventaja a los locales en el minuto 59 y Sancho, desde el punto de penalti, estableció el definitivo 3-1 en el minuto 87.

La derrota supone un nuevo golpe para un Orihuela que acumula tres jornadas consecutivas perdiendo y que ha recibido once goles en ese periodo. Unos registros defensivos que reflejan las dificultades que atraviesa el equipo y que lo acercan peligrosamente a la zona de descenso, de la que se encuentra a un solo punto.

La dinámica ha disparado la preocupación entre los aficionados y ha puesto el foco sobre la continuidad de René Martínez en el banquillo. Por el momento, el club no ha comunicado ninguna decisión sobre el entrenador, que continúa al frente del equipo al inicio de la semana.

El próximo reto para el Orihuela será tratar de frenar esta caída y recuperar la confianza en un momento en el que los resultados y las sensaciones sobre el terreno de juego están lejos de lo esperado.

El Torrevieja rescata un empate ante el Atlético Saguntino

En Tercera Federación, el Sporting Costa Blanca Torrevieja logró un empate a dos frente al Atlético Saguntino en un encuentro que tuvo emoción hasta el último instante. El conjunto salinero se adelantó en el marcador en el minuto 8 con un gol de Joel, pero el partido volvió a igualarse en el minuto 15, cuando Aliaga marcó en propia puerta.

Tras el descanso, Rodrigo puso por delante al Atlético Saguntino en el minuto 57 y obligó al Torrevieja a buscar una reacción para evitar la derrota. La insistencia local encontró premio en el tiempo añadido: Aliaga transformó un penalti en el minuto 94 y estableció el definitivo 2-2.

El punto permite al Sporting Costa Blanca Torrevieja situarse en la undécima posición de la clasificación, con siete puntos después de seis jornadas, en las que ha sumado dos victorias, un empate y tres derrotas.

El equipo torrevejense mantiene así una trayectoria irregular, aunque el tanto final le permitió evitar que el encuentro terminara con una nueva derrota.

Resultados variados para los equipos de la Vega Baja en Lliga Comunitat

La jornada también dejó resultados diferentes para los tres representantes de la comarca en el grupo sur de Lliga Comunitat.

El CD Thader fue el único que consiguió sumar los tres puntos. El conjunto de Rojales se impuso por 1-2 al Gandía y prolongó su buen momento para colocarse en la séptima posición de la clasificación, con nueve puntos.

La cara más amarga fue para el FB Redován, que cayó goleado por 5-1 frente al Jávea en un partido complicado para el conjunto de la Vega Baja.

Por último, el CD Almoradí empató sin goles ante el Santa Pola en un encuentro sin acierto de cara a portería. El reparto de puntos dejó al conjunto almoradidense sin la posibilidad de sumar una victoria en esta jornada.

Con estos resultados, el Thader se mantiene como el equipo mejor clasificado de la comarca en Lliga Comunitat, mientras que el Orihuela CF centra buena parte de la preocupación futbolística de la Vega Baja por una crisis de resultados que necesita una respuesta inmediata.