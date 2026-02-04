Mare Nostrum Torrevieja rompe su racha negativa y vence 35-27 al colista Elche en Primera Nacional de balonmano

El CBM Mare Nostrum Torrevieja alcanzó de nuevo la victoria tras cinco derrotas consecutivas, venciendo el pasado sábado en la pista 1 del Palacio de los deportes torrevejense, al colista ATTICGO Elche por un claro 35-27. El partido no fue fácil para los salineros, y de hecho tuvo dos partes diferenciadas, pero al final salió a relucir la calidad de los jugadores locales para imponerse a un equipo ilicitano que solo ha ganado tres partidos en lo que llevamos te temporada y que ha encadena ya cuatro derrotas seguidas.

Este triunfo del Mare Nostrum le permite romper esa dinámica negativa que había arrastrado en los últimos meses con cinco derrotas consecutivas, ya que el anterior triunfo, antes de este, fue el 6 de diciembre ante el Móstoles por 30-22. Los dos puntos sumados contra el Elche no varía la posición de los salineros en la tabla clasificatoria, en la que se mantienen décimos con 16 puntos. Lo que sí ha visto mejorada es su diferencia respecto a su más inmediato perseguidor, el Algemesí, que llegaba a esta jornada a solo un punto de distancia y amenazando arrebatarle esa décima plaza, y ahora está a tres puntos. Igualmente, el Mare Nostrum se pone a tiro de las posiciones novena y octava de tabla, que ocupan Puerto de Segunto B y Mallorca, a los que tiene a solo uno y dos puntos respectivamente.

En la próxima jornada, el Mare Nostrum Torrevieja viaja al pabellón del Colegio de San Agustín de Alicante para enfrentarse al Fundación Agustinos Alicante, un rival de la zona baja que suma 11 puntos, cinco menos que los torrevejenses. El partido será el sábado 7 de febrero a las 20:00 horas.

SEGUNDA NACIONAL

En la categoría de Segunda Nacional de balonmano, el Almoradí Fajovi Únique no pudo jugar su partido frente al líder Torrellano Torrebanda debido a los desperfectos sufridos en el Pabellón Mayte Andreu durante el temporal de viento. El encuentro se aplazó y está a la espera de nueva fecha. Los almoradidenses volverán a la competición este sábado 7 de febrero fuera de casa ante el Unio Esportiva Monover a las 17:00 horas. Ante el séptimo clasificado, los almoradidenses tratarán de reponerse de la derrota que sufrieron en el último partido que disputaron ante El Pilar Valencia e iniciar una buena racha de resultados como la que llegó a encadenar de 7 victorias consecutivas antes de aquél partido de Valencia.